Staffel 2Folge 22vom 21.10.2025
Charlie und Lola
Folge 22: Ich wünschte, ich könnte genau so gut zeichnen wie du
12 Min.Folge vom 21.10.2025
Für ein Schulprojekt sollen alle ihr Haus zeichnen. Sie lassen sich von berühmten Gemälden inspirieren.
Charlie und Lola
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Tiger Aspect Productions