Staffel 2Folge 23vom 21.10.2025
Charlie und Lola
Folge 23: Ich werde dich niemals nie vergessen, Nibbles
12 Min.Folge vom 21.10.2025
Charlie und Lola bekommen eine Maus namens Nibbles. Sie lieben ihn sehr, doch irgendwann stirbt er, und sie müssen lernen, mit dem Verlust umzugehen.
Charlie und Lola
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Tiger Aspect Productions