Staffel 2Folge 25vom 21.10.2025
Charlie und Lola
Folge 25: Kümmere dich um deinen Planeten
12 Min.Folge vom 21.10.2025
Charlie überzeugt Lola, ihre alten Spielsachen zu recyceln. Sie entdeckt einen Wettbewerb und sammelt mit ihren Klassenkameraden fleißig.
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Tiger Aspect Productions