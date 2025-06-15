Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 4: Rendezvous mit einem Geist
43 Min.Ab 12
Piper und Phoebe organisieren für Prue heimlich - wie jedes Jahr - eine Geburtstagsparty. Um Geld für ein Geschenk zu verdienen, nimmt Phoebe einen Job in einem Hotel an. Als sie einem Gast das Leben rettet, weil sie seinen Autounfall vorhersieht und ihn in letzter Minute verhindern kann, ist sie überglücklich. Während Prue Andy mit dessen Ex-Frau in einem Restaurant überrascht, freundet sich Piper mit Mark an, einem Geist, der von einer Gang getötet wurde ...
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.