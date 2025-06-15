Zum Inhalt springenBarrierefrei
Charmed - Zauberhafte Hexen

Rendezvous mit einem Geist

sixxStaffel 1Folge 4
43 Min.Ab 12

Piper und Phoebe organisieren für Prue heimlich - wie jedes Jahr - eine Geburtstagsparty. Um Geld für ein Geschenk zu verdienen, nimmt Phoebe einen Job in einem Hotel an. Als sie einem Gast das Leben rettet, weil sie seinen Autounfall vorhersieht und ihn in letzter Minute verhindern kann, ist sie überglücklich. Während Prue Andy mit dessen Ex-Frau in einem Restaurant überrascht, freundet sich Piper mit Mark an, einem Geist, der von einer Gang getötet wurde ...

