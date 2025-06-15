Zum Inhalt springenBarrierefrei
Charmed - Zauberhafte Hexen

Hexenjagd

sixxStaffel 2Folge 2
Hexenjagd

Charmed - Zauberhafte Hexen

Folge 2: Hexenjagd

43 Min.Ab 12

Phoebe, Piper und Prue ärgern sich über ihren Nachbarn, der seinen Hund vor ihrem Haus sein Geschäft verrichten lässt. Mit Hilfe ihrer Hexenkräfte spielen sie ihm einen Streich - und verstoßen damit gegen den Hexenkodex, wonach sie ihre Kräfte nur zum Schutz Schwacher und Unschuldiger einsetzen dürfen. Wenig später hat Phoebe eine Vision: Sie wird im Jahr 2009 auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Um herauszufinden, was es damit auf sich hat, reisen die Schwestern in die Zukunft.

