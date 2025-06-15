Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 7: Die Akasha-Rollen
41 Min.Ab 12
Phoebe, Prue und Piper sollen verhindern, dass sich zwei Dämonen der Akasha-Rollen bemächtigen. In diesen Schriften ist die Zukunft der Menschheit niedergeschrieben, und wer sie besitzt, verfügt über ungeheure Macht. Als sich Professor Bragg mit einer dieser Inschriften beschäftigt, wird er von den Dämonen überfallen. Braggs Sohn Eric zerstört die Rollen, in der Hoffnung, damit die Gefahr zu bannen. Doch erst mit Hilfe der drei Schwestern können die Dämonen besiegt werden.
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.