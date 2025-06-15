Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 2: Hexenhochzeit
43 Min.Ab 12
Vor der großen Sonnenfinsternis: Prue, Phoebe und Piper finden eine Eule vor ihrer Haustür, die sich in einen attraktiven Mann namens Christopher verwandelt. Er und seine Freundin Brooke sind von einem Hexer, der Brooke liebt, verzaubert worden: Tagsüber ist Christopher eine Eule, bei Nacht ein Mensch; Brooke ist am Tag ein Mensch und wird nachts zur Wölfin. Die drei schicken den Hexer zurück in die Hölle und sorgen dafür, dass Brooke und Christopher wieder vereint sind.
Charmed - Zauberhafte Hexen
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
