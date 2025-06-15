Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 1: Die neue Macht der Drei
Nach dem Tode Prues ist die "Macht der drei" zerbrochen. Als an der Beerdigung auch eine junge Frau namens Paige teilnimmt, hat Phoebe eine Vision: Sie sieht, wie Paige von dem Dämon Shax, der auch Prue auf dem Gewissen hat, getötet wird. Doch leider kann sie Paige nicht mehr warnen, denn diese ist plötzlich verschwunden. Piper und Phoebe bitten nun mit einem Zauberspruch ihre Großmutter um Hilfe und erfahren von ihr ein lang gehütetes Geheimnis: Paige ist ihre Halbschwester.
