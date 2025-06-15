Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Charmed - Zauberhafte Hexen

Die neue Macht der Drei

sixxStaffel 4Folge 1
Die neue Macht der Drei

Die neue Macht der DreiJetzt kostenlos streamen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Folge 1: Die neue Macht der Drei

43 Min.Ab 12

Nach dem Tode Prues ist die "Macht der drei" zerbrochen. Als an der Beerdigung auch eine junge Frau namens Paige teilnimmt, hat Phoebe eine Vision: Sie sieht, wie Paige von dem Dämon Shax, der auch Prue auf dem Gewissen hat, getötet wird. Doch leider kann sie Paige nicht mehr warnen, denn diese ist plötzlich verschwunden. Piper und Phoebe bitten nun mit einem Zauberspruch ihre Großmutter um Hilfe und erfahren von ihr ein lang gehütetes Geheimnis: Paige ist ihre Halbschwester.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Charmed - Zauberhafte Hexen
sixx
Charmed - Zauberhafte Hexen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Alle 8 Staffeln und Folgen