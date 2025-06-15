Zum Inhalt springenBarrierefrei
Charmed - Zauberhafte Hexen

Hexentaufe

sixxStaffel 5Folge 21
Hexentaufe

42 Min.Ab 12

Die Zeit ist gekommen, den kleinen Wyatt Matthew Halliwell zu taufen und ihm den Segen sämtlicher Hexenvorfahren der letzten 300 Jahre zu geben. Damit die Zeremonie, die von Grandma Penny Halliwell geleitet werden soll, auch ja nicht gestört wird, töten Paige und Piper alle potenziell angreifenden Dämonen im Vorfeld. Einzig der Präventivschlag gegen den Nekromanten, einen Geist, der vor sehr langer Zeit Grandmas Geliebter war, geht daneben.

