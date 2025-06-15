Zum Inhalt springenBarrierefrei
Piper und die Tafelrunde

Folge 8: Piper und die Tafelrunde

42 Min.Ab 12

Als die Lady vom See stirbt, übergibt sie Piper ein Schwert, das in einem Stein feststeckt - wie sich herausstellt, handelt es sich um Excalibur, das legendäre Schwert von König Artus. Wer es aus dem Stein befreit, wird der neue König! Piper gelingt es, und plötzlich ist Mordaunt da, ein Ratgeber im Dienste des Schwertes. Er warnt sie vor dem Schwarzen Ritter, der Excalibur unbedingt in seine Gewalt bringen will. Noch ahnt Piper nicht, was Mordaunts wahre Absicht ist.

