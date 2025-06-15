Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 11: Die Hexen von nebenan
40 Min.Ab 12
Brody trachtet Leo nach dem Leben, weil er die Avatare für die Mörder seiner Eltern hält. Daraufhin schickt ihn Leo in die Vergangenheit, um Brody zu zeigen, dass nicht die Avatare die Morde begangen haben, sondern die Dämonen. Auch Piper ist von den lauteren Absichten der Avatare noch nicht überzeugt. Um ihr die Vision von dem friedlichen Zusammenleben in Utopia zu zeigen, versucht Phoebe mit ihrer Schwester, die Kräfte zu tauschen - doch der Zauber misslingt.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Charmed - Zauberhafte Hexen
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.