sixxStaffel 7Folge 11
40 Min.Ab 12

Brody trachtet Leo nach dem Leben, weil er die Avatare für die Mörder seiner Eltern hält. Daraufhin schickt ihn Leo in die Vergangenheit, um Brody zu zeigen, dass nicht die Avatare die Morde begangen haben, sondern die Dämonen. Auch Piper ist von den lauteren Absichten der Avatare noch nicht überzeugt. Um ihr die Vision von dem friedlichen Zusammenleben in Utopia zu zeigen, versucht Phoebe mit ihrer Schwester, die Kräfte zu tauschen - doch der Zauber misslingt.

sixx
