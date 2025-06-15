Zum Inhalt springenBarrierefrei
Charmed - Zauberhafte Hexen

Staffel 7Folge 16
Folge 16: Der verlorene Leo

42 Min.Ab 12

Als Strafe dafür, dass er den Avataren geholfen hat, löschen die Ältesten Leos Gedächtnis. Ohne zu wissen, wer er ist, versucht Leo weiter, den Menschen zu helfen. Doch Piper, die nach einem Dämonangriff im Koma liegt, kann er nicht beistehen. Während sie zwischen Leben und Tod eine alte Bekannte trifft, muss Leo eine wichtige Entscheidung treffen: Entweder wird er wieder ein Wächter des Lichts, oder er wird sterblich und darf den Rest des Lebens mit Piper verbringen.

