Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 10: Vaya Con Leos
42 Min.Ab 12
Der Engel des Todes taucht bei den Halliwells auf - und will Leo holen. Piper wehrt sich mit aller Kraft dagegen und findet heraus, dass Leos Tod einen besonderen Zweck erfüllen soll. Dann wird Leo bei einem Autounfall lebensgefährlich verletzt. Die Schwestern rufen den Engel des Schicksals herbei, der ihnen erklärt, dass Leos Tod sie für einen sehr wichtigen Kampf motivieren soll. Doch damit gibt sich Piper nicht zufrieden ...
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.