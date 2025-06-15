Zum Inhalt springenBarrierefrei
Charmed - Zauberhafte Hexen

Lauf, Piper, lauf

sixxStaffel 8Folge 3
Lauf, Piper, lauf

40 Min.Ab 12

Piper bewirbt sich als Führungskraft, wird bei der Sicherheitsüberprüfung aber als flüchtige Kriminelle Maya Holms identifiziert und verhaftet. Piper hat ihre neue Identität tatsächlich nach dem Model geformt, das ihren Geliebten umgebracht haben soll. In Wirklichkeit wurde er von ihrem Exfreund, Bezirksstaatsanwalt Nance, aus Eifersucht getötet - aber das lässt sich nicht beweisen. Da Nance glaubt, dass Maya etwas gegen ihn in der Hand hat, versucht er, sie umzubringen ...

