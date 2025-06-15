Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 5: Entzauberte Julie
40 Min.Ab 12
Die Halliwells fragen sich allmählich, ob es ein Fehler war, ihren eigenen Tod vorzutäuschen. Als Paige einen netten Jungen kennenlernt, muss sie sich klarmachen, dass er von Jo angezogen wird - nicht von ihr. Dasselbe ist bei Phoebe und Dex der Fall. Zudem bringt Billie sie in Verlegenheit, die fleißig alleine gegen das Böse kämpft. Als ein Dämon Billie töten will, müssen die Hexen einschreiten und wieder aktiv werden. Sie beschließen, in ihr altes Leben zurückzukehren. Nur wie?
Charmed - Zauberhafte Hexen
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.