Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 11: Der Fluch der Urne
43 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12
Völlig unerwartet taucht Phoebes früherer Freund Clay bei den Schwestern auf. Er hat eine alte Urne aus Ägypten dabei und bittet Prue, deren Wert zu schätzen. Was Clay verschweigt: Die Urne ist gestohlen - und auf ihr lastet ein Fluch. Und der ist nicht zu unterschätzen. Zwei seiner Freunde wurden bereits von der Wächterin der Urne für ihre Habgier bestraft und mussten sterben. Als nun auch Prue die Urne untersucht, geraten sie und ihre Schwestern in höchste Gefahr ...
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.