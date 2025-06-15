Zum Inhalt springenBarrierefrei
Charmed - Zauberhafte Hexen

Der Wahrheitszauber

sixxStaffel 1Folge 8
Folge 8: Der Wahrheitszauber

43 Min.Ab 12

Prue entdeckt im "Buch der Schatten" einen sogenannten Wahrheitszauber. Um herauszufinden, ob Andy sie auch noch lieben würde, wenn er wüsste, dass sie eine Hexe ist, wendet sie den Zauberspruch an. Währenddessen sieht Phoebe mit ihren Fähigkeiten den Mord an einer jungen Frau voraus. Der Mörder erweist sich als gefährlicher Dämon aus der Zukunft - der es schließlich auch auf Prue abgesehen hat. Die Schwestern haben alle Hände voll zu tun, den Dämon abzuwehren ...

