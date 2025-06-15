Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 13: Ein tierisch guter Spuk
42 Min.Ab 12
Als Andrea, Tessa und Brooke, drei Kommilitoninnen von Phoebe, am Valentinstag einen Zauberspruch entdecken, mit dem man aus Tieren Männern machen kann, amüsiert sich auch Phoebe darüber. Sie verbessert den Spruch, nicht ahnend, dass Andrea dies aufzeichnet. Prompt gelingt es den dreien, ein Schwein, ein Kaninchen und eine Schlange in Männer zu verwandeln. Die drei wollen natürlich nicht mehr zurückverwandelt werden - und das hat für Phoebe und ihre Schwestern unangenehme Folgen.
Genre:Feiertag, Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
12DESORIENTIERUNG
