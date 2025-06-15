Zum Inhalt springenBarrierefrei
Charmed - Zauberhafte Hexen

sixxStaffel 3Folge 16
Folge 16: Der Tod siegt immer

42 Min.Ab 12

Während eines Ausflugs zum Strand entdeckt Prue eine Frau, von der sie beobachtet und fotografiert wird. Plötzlich taucht hinter dieser Frau eine Schattengestalt auf, die aber nur von Prue gesehen werden kann - Phoebe nimmt diese Gestalt nicht wahr. Prue heftet sich nun an die Fersen der Frau und macht bald eine erstaunliche Feststellung: Die Schattengestalt ist der Tod höchstpersönlich.

