Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 5: Die Dämonenfalle
43 Min.Ab 12
Bei den drei Halliwell-Schwestern wird eingebrochen. Prue glaubt, dass der Einbrecher ein von der Triade gesandter Dämon ist, der sie und ihre Schwestern Phoebe und Piper vernichten soll. Sie baut eine Dämonenfalle, und in dieser verfängt sich dann überraschenderweise Staatsanwalt Cole Turner. Er ist ein Dämon in Menschengestalt, der die Schwestern töten sollte. Doch als er sich in Phoebe verliebt, schickt die Triade einen neuen Dämon - und nun wird es wirklich gefährlich.
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.