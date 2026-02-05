Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rustikales Rathaus

HGTVStaffel 1Folge 1vom 05.02.2026
45 Min.Folge vom 05.02.2026

Ein Paar kauft ein altes Rathaus und möchte daraus ein Zuhause formen. Ethan, Elizabeth und das Team arbeiten an Metallwänden, Mauerwerk und historischen Details, um den Charakter des Hauses zu bewahren und trotzdem modernen Komfort für ein ganz normales Familienzuhause zu schaffen.

