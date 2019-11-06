Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Folge 3

Folge 3Jetzt kostenlos streamen

Checker Buddies - Niels und Icke testen Web-Tutorials

Folge 3: Folge 3

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ob ein Smartphone reparieren, einen Grill selber bauen oder in der Natur überleben - heutzutage gibt es im Internet für alles eine Anleitung. Aber wie gut sind diese Tutorials tatsächlich? Die "Checker Buddies" Niels Peter Jensen und Christoph "ICKE" Dommisch (bekannt als Netman von ranNFL) nehmen verschiedene Internetvideos unter die Lupe und testen diese im Selbstexperiment. Welche sind hot und welche einfach nur Schrott? Rechte: ProSieben MAXX

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Checker Buddies - Niels und Icke testen Web-Tutorials
ProSieben MAXX

Checker Buddies - Niels und Icke testen Web-Tutorials

Alle 2 Staffeln und Folgen