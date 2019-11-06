Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Folge 3Jetzt kostenlos streamen
Checker Buddies - Niels und Icke testen Web-Tutorials
Folge 3: Folge 3
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ob ein Smartphone reparieren, einen Grill selber bauen oder in der Natur überleben - heutzutage gibt es im Internet für alles eine Anleitung. Aber wie gut sind diese Tutorials tatsächlich? Die "Checker Buddies" Niels Peter Jensen und Christoph "ICKE" Dommisch (bekannt als Netman von ranNFL) nehmen verschiedene Internetvideos unter die Lupe und testen diese im Selbstexperiment. Welche sind hot und welche einfach nur Schrott? Rechte: ProSieben MAXX
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben MAXX