Chinas Westen - Ein fragiles ParadiesJetzt kostenlos streamen
China - Ein uraltes Königreich der Natur
Folge 1: Chinas Westen - Ein fragiles Paradies
48 Min.Folge vom 05.12.2025
China: Ein Land mit mehr als 1,4 Milliarden Menschen, einigen der bevölkerungsreichsten Städte der Welt und der am schnellsten wachsenden Wirtschaft. Aber fernab von den funkelnden Lichtern der Zivilisation gibt es eine andere Welt, eine, in der die Natur an erster Stelle steht. Zehn neu angelegte Nationalparks schaffen für Chinas einzigartige Tierwelt und deren atemberaubenden Lebensräume einen noch nie dagewesen Schutz.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
China - Ein uraltes Königreich der Natur
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0