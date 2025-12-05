Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
China - Ein uraltes Königreich der Natur

Chinas Westen - Ein fragiles Paradies

ServusTVStaffel 1Folge 1vom 05.12.2025
Chinas Westen - Ein fragiles Paradies

Chinas Westen - Ein fragiles ParadiesJetzt kostenlos streamen

China - Ein uraltes Königreich der Natur

Folge 1: Chinas Westen - Ein fragiles Paradies

48 Min.Folge vom 05.12.2025

China: Ein Land mit mehr als 1,4 Milliarden Menschen, einigen der bevölkerungsreichsten Städte der Welt und der am schnellsten wachsenden Wirtschaft. Aber fernab von den funkelnden Lichtern der Zivilisation gibt es eine andere Welt, eine, in der die Natur an erster Stelle steht. Zehn neu angelegte Nationalparks schaffen für Chinas einzigartige Tierwelt und deren atemberaubenden Lebensräume einen noch nie dagewesen Schutz.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

China - Ein uraltes Königreich der Natur
ServusTV
China - Ein uraltes Königreich der Natur

China - Ein uraltes Königreich der Natur

Alle 1 Staffeln und Folgen