Staffel 1Folge 25
Chip & Charly
Folge 25: Der Diamantenfluss
24 Min.
Durch Zufall erfahren Chip und Charly von einem geheimen Schatz. Er soll am Diamantenfluß lagern. Auf der Suche nach diesem Ort haben sie nicht nur mit Geheimschriften zu kämpfen, sondern auch mit den Überraschungen der Gauner.
0