Staffel 1Folge 22
Die magischen SteineJetzt kostenlos streamen
Chip & Charly
Folge 22: Die magischen Steine
25 Min.
Mit wertlosen Zaubersteinen ziehen Fuzzy und Robi den Touristen das Geld aus der Tasche. Als Fuzzy auch noch die magische Brille und den Schatz von Fafnir klauen will, kann Privatdetetektiv Chip eingreifen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Chip & Charly
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 1992 Ravensburger Film + TV GmbH / Videal / France Animation / D´Ocon Films Productions