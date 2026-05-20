Staffel 1Folge 23
Das böse OmenJetzt kostenlos streamen
Chip & Charly
Folge 23: Das böse Omen
24 Min.
Aus Angst vor seinem bösen Urahnen ist Drache Fafnir krank geworden. Denn der Geist will seine magische Brille und das Zauberbuch klauen. Doch Fuzzy kommt dem Urahnen zuvor. Erst Chip sorgt wieder für Gerechtigkeit.
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Copyrights:© Season 1: 1992 Ravensburger Film + TV GmbH / Videal / France Animation / D´Ocon Films Productions