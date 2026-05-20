Staffel 1Folge 24
Das Erbe BonzosJetzt kostenlos streamen
Chip & Charly
Folge 24: Das Erbe Bonzos
24 Min.
Ein reicher Onkel vererbt Bonzo sein gesamtes Vermögen. Aber auch Fuzzy und Charly wollen sich an dem Erbe bereichern. Mit fiesen Tricks jedoch kommen ihnen die Piraten zuvor. Erst Chip kann den Seeräubern das Erbe wieder abluchsen.
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Chip & Charly
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Copyrights:© Season 1: 1992 Ravensburger Film + TV GmbH / Videal / France Animation / D´Ocon Films Productions