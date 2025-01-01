Zum Inhalt springenBarrierefrei
Chip & Charly

RiCStaffel 1Folge 25
Der Diamantenfluss

Folge 25: Der Diamantenfluss

24 Min.

Durch Zufall erfahren Chip und Charly von einem geheimen Schatz. Er soll am Diamantenfluß lagern. Auf der Suche nach diesem Ort haben sie nicht nur mit Geheimschriften zu kämpfen, sondern auch mit den Überraschungen der Gauner.

