RiCStaffel 1Folge 26
Die aeronautische Mütze

Folge 26: Die aeronautische Mütze

24 Min.

Die reiche Mami Gold feiert ihren achtzigsten Geburtstag. Sie will die aeronautische Mütze aus Fafnirs Familienbesitz kaufen. Als Drache Fafnir sich weigert, tritt Fuzzy auf den Plan. Er klaut die Mütze und verkauft sie der alten Dame.

RiC

