Chorus Girls
Folge 1: Die Tanzgarderobe
44 Min.Folge vom 21.05.2024Ab 12
Der "Cirkusrevyen" macht sich bereit für eine neue Saison. Direktor Preben Kaas und seine Choreographin Tutter müssen nun schnellstens die passenden Tänzerinnen für ihre Revue-Show finden. Für die ehemalige Profitanzsportlerin Sussie ist das eine Chance, ihr Leben wieder in geregelte Bahnen zu bringen ...
Alle Staffeln im Überblick
Chorus Girls
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:DK, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: ITV Global Distribution Ltd.