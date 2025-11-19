Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 4Folge 11vom 19.11.2025
Folge 11: Die Fiesta-Küche

45 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 6

Christinas guter Freund Carlos und seine Frau wollen endlich ihre Küche und ihr Badezimmer renovieren lassen. Die Handwerker verlegen einen neuen Boden, ersetzen die dunkle Küche mit einer hellen und bauen eine Bar ein. Auch das Wohnzimmer designt Christina neu. Im Badezimmer werden ebenfalls die Dusche und Badewanne sowie die alten Schränke erneuert. Als Dankeschön bereitet das Paar eine Überraschung für Christina vor.

sixx
