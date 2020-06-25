Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTV
Folge vom 25.06.2020
23 Min.
Folge vom 25.06.2020

Kürzlich verhalf Christina ihrer besten Freundin Cassie zu einer neuen Küche und einem stilvollen Wohnzimmer. Doch jetzt passt das Obergeschoss nicht mehr zur neuen Atmosphäre. Christina soll das Badezimmer renovieren und modernisieren - mit einem knappen Budget. Schafft sie es, Cassies Wünsche zu erfüllen und ihrem eigenen Anspruch gerecht zu werden?

