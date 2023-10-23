Christinas kalifornischer Traum
Folge vom 23.10.2023: Die Fiesta-Küche
45 Min.Folge vom 23.10.2023
Während ihres Aufenthalts in Tennessee erhält Christina einen Anruf von ihrem Freund aus Kindertagen, Carlos, und seiner Frau Natalie. Sie haben fünf Jahre darauf gewartet, mit der Renovierung ihres Hauses zu beginnen. Mit Christinas Hilfe wollen sie ihre Küche, ihr Wohnzimmer und ihre Bar neu gestalten, um einen zusammenhängenden Wohnbereich zu schaffen, und ihr Badezimmer renovieren, um einen Raum zum Entspannen zu haben. Damit die Renovierung gelingt, muss Christina die konträren Designstile der beiden unter einen Hut bringen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.