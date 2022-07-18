Christinas kalifornischer Traum
Folge vom 18.07.2022: Einer gibt immer nach
45 Min.Folge vom 18.07.2022
Nachdem Christina vor einiger Zeit Sabrinas und Miguels Küche in ein stylisches Unikat verwandelt hat, steht nun das nächste Projekt bei dem Paar auf der Agenda. Das Hauptbadezimmer im Obergeschoss schreit förmlich nach einer Kernsanierung. Die Idee: Der ramponierte Nassbereich soll in einen industriellen Waschtempel im Boho-Stil verwandelt werden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.