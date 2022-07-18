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Christinas kalifornischer Traum

Einer gibt immer nach

HGTVFolge vom 18.07.2022
Einer gibt immer nach

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Christinas kalifornischer Traum

Folge vom 18.07.2022: Einer gibt immer nach

45 Min.Folge vom 18.07.2022

Nachdem Christina vor einiger Zeit Sabrinas und Miguels Küche in ein stylisches Unikat verwandelt hat, steht nun das nächste Projekt bei dem Paar auf der Agenda. Das Hauptbadezimmer im Obergeschoss schreit förmlich nach einer Kernsanierung. Die Idee: Der ramponierte Nassbereich soll in einen industriellen Waschtempel im Boho-Stil verwandelt werden.

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