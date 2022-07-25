Folge vom 25.07.2022
Der TechnikfreakJetzt kostenlos streamen
Christinas kalifornischer Traum
Folge vom 25.07.2022: Der Technikfreak
45 Min.Folge vom 25.07.2022
David und Odett haben eine einjährige Tochter und eine kleine Küche, die fast auseinanderfällt. Der Raum ist eng und dunkel und die Küche hat eine Miniinsel. Und auch die Weinsammlung der beiden findet keinen Platz in der Küche. Damit das Design-Projekt erfolgreich wird, muss Christina nicht nur die Küche komplett umgestalten, sondern auch die zwei Stile der Eltern unter einen Hut bringen: Odett mag es hochmodern, David eher ländlich. Neben dem Küchenumbau arbeitet Christina mit Hochdruck an der Gestaltung eines Strandhauses in San Diego.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.