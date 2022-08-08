Folge vom 08.08.2022
Die grüne Baseball-KücheJetzt kostenlos streamen
Christinas kalifornischer Traum
Folge vom 08.08.2022: Die grüne Baseball-Küche
44 Min.Folge vom 08.08.2022
Tony und Chelsea wohnen mit ihrem kleinen Sohn in Huntington Beach. Kurz nach ihrem Hauskauf wollten sie ihr Bad renovieren, doch das Projekt wuchs ihnen über den Kopf. Deshalb bitten sie Christina um Hilfe, die mit ihnen auch Küche, Wohn- und Esszimmer neu gestalten soll. Die beiden Sportfans laden gerne Freunde zum Baseball gucken ein und wünschen sich einen offenen Wohnbereich und eine neue Küche im modernen, ländlichen Stil und mit waldgrünen Akzenten. Außerdem hilft ihrer besten Freundin bei den Vorbereitungen für ihre große Hochzeit.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.