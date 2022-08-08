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Die grüne Baseball-Küche

Die grüne Baseball-KücheJetzt kostenlos streamen

Christinas kalifornischer Traum

Folge vom 08.08.2022: Die grüne Baseball-Küche

44 Min.Folge vom 08.08.2022

Tony und Chelsea wohnen mit ihrem kleinen Sohn in Huntington Beach. Kurz nach ihrem Hauskauf wollten sie ihr Bad renovieren, doch das Projekt wuchs ihnen über den Kopf. Deshalb bitten sie Christina um Hilfe, die mit ihnen auch Küche, Wohn- und Esszimmer neu gestalten soll. Die beiden Sportfans laden gerne Freunde zum Baseball gucken ein und wünschen sich einen offenen Wohnbereich und eine neue Küche im modernen, ländlichen Stil und mit waldgrünen Akzenten. Außerdem hilft ihrer besten Freundin bei den Vorbereitungen für ihre große Hochzeit.

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