Folge vom 15.08.2022
Der rosa SchandfleckJetzt kostenlos streamen
Christinas kalifornischer Traum
Folge vom 15.08.2022: Der rosa Schandfleck
45 Min.Folge vom 15.08.2022
Als sich Christina mit einer neuen Nachbarin anfreundet, findet sie heraus, dass deren rosafarbenes Badezimmer eine gründliche Renovierung braucht, damit es zum Rest des modernen Bohème-Hauses passt. Die Schwierigkeit ist, dass ihre Nachbarn Kristin und Jeff beide vollkommen unterschiedliche Geschmäcker haben und sich nicht auf einen Stil fürs neue Badezimmer einigen können. Mit viel Geduld und Ideen designt Christina ein luxuriöses Bad, das perfekt zum Rest des Hauses passt und beiden gefällt!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.