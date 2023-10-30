Ein geschichtsträchtiges HausJetzt kostenlos streamen
Christinas kalifornischer Traum
Folge vom 30.10.2023: Ein geschichtsträchtiges Haus
44 Min.Folge vom 30.10.2023
Christina und James nehmen ein Haus in Angriff, das Shawn und Michael gehört, seit sie sich vor fast 25 Jahren auf dem Hof verlobt haben. Das in den 1970er-Jahren erbaute Haus mit seinem Speiseaufzug braucht ein Update, um den herrlichen Meerblick optimal zu unterstreichen. Christinas Entwurf sieht vor, die Küche und die Terrasse zu erweitern, dem Esszimmer einen neuen Anstrich zu geben, den Kamin zu erneuern und eine Bar einzubauen. Auf dem Weg zu diesem Design gibt es einige Hindernisse, wie zum Beispiel eine teure Scherwand und Michaels umfangreiche Antiquitätensammlung. Glücklicherweise teilt James Michaels Leidenschaft und hilft Christina gerne dabei, die veralteten Gegenstände in ihr neues, modernes Design einzubinden.
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.