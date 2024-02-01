Christinas kalifornischer Traum
Folge vom 01.02.2024: Das Lieblingsplätzchen
45 Min.Folge vom 01.02.2024
Die Hauseigentümer Jenny und Tobias wenden sich an Christina, um ihr beengtes Haus neu zu gestalten. Sie haben es wegen des atemberaubenden Meerblicks gekauft, aber als fünfköpfige Familie brauchen sie Christina, um den Grundriss so umzugestalten, dass sie das Beste aus dem Haus machen können. Christina wird die Küche vergrößern, das Wohnzimmer öffnen und einen Anbau mit einer traumhaften Außenterrasse einrichten. Trotz einiger Überraschungen auf dem Weg dorthin ist Christina fest entschlossen, aus dem kleinen Haus das Beste herauszuholen – und dabei das Budget einzuhalten!
