Christinas kalifornischer Traum

HGTVFolge vom 01.02.2024
44 Min.Folge vom 01.02.2024

Wiederkehrende Kund:innen bedeuten zufriedene Kund:innen, und so freut sich Christina darauf, das Hauptbadezimmer von Gina und Eric passend zu ihrer vorherigen Küchenrenovierung zu renovieren. Außerdem erwartet Christinas beste Freundin Cassie ihr zweites Kind und bittet sie um Hilfe bei der Verwandlung eines freien Gästezimmers in ein Kinderzimmer für ihren erstgeborenen Sohn und der Ausbau des Bads mit einer Badewanne. Christina verwandelt das Zimmer in ein Paradies für Kids unter dem Motto Baseball.

