Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Christmas in Vienna

Christmas in Vienna 2025

ORF2Staffel 1Folge 3vom 23.12.2025
Christmas in Vienna 2025

Christmas in Vienna 2025Jetzt kostenlos streamen

Christmas in Vienna

Folge 3: Christmas in Vienna 2025

86 Min.Folge vom 23.12.2025

Alljährlich findet im festlich geschmückten Großen Saal des Wiener Konzerthauses "Christmas in Vienna" statt - eines der renommiertesten Weihnachtskonzerte der Welt. Vom klassischen Weihnachtsrepertoire über traditionelles Liedgut bis hin zu populären Weihnachtssongs ist alles dabei. Mit der US-amerikanischen Sopranistin Angel Blue, der aus Frankreich stammenden Sängerin Julie Fuchs, dem französischen Bariton Ludovic Tézier und dem usbekischen Tenor Bekhzod Davronov stehen dieses Jahr vier internationale Opernstars auf der Bühne des Wiener Konzerthauses. Gemeinsam mit den Wiener Sängerknaben und der Wiener Singakademie stimmen sie auf Weihnachten ein. Erstmals dabei ist der Trompeter und Komponist Thomas Gansch. Es spielt das ORF Radio-Symphonieorchester Wien unter der Leitung von Heinz Ferlesch. Für die Bildregie zeichnet Felix Breisach verantwortlich. Bildregie: Felix Breisach

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Christmas in Vienna
ORF2
Christmas in Vienna

Christmas in Vienna

Alle 1 Staffeln und Folgen