Chronobiologie - Wie tickt der Mensch?
1 StaffelAb 0
Verschlafen, wenn der Wecker läutet? Das könnte an der eigenen biologischen Uhr liegen. Jede und jeder hat nämlich den eigenen Rhythmus. Von den Genen bestimmt, ticken nämlich die Zellen schneller oder langsamer. Auch wenn wir tagsüber durch das Sonnenlicht wieder synchronisiert werden, stehen manche früh leichter auf und andere sind nachts länger wach. Blaues Licht kann müde Jugendliche in der Früh aber munterer und konzentrierter machen. Dabei scheint gerade ihre Altersklasse seit frühester Zeit der Menschheit auf die Nachtstunden ausgerichtet zu sein. Zudem zeigen Forschende der Chronobiologie, dass Therapien bei besserer Anpassung an die innere Uhr wirksamer sind.
Genre:Dokumentation, Reportage
Altersfreigabe:
0