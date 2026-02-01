Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 1vom 01.02.2026
42 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12

Manege frei! Heute begrüßen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf Helge Schneider. Dieser nimmt als Talk-Gast auf der "CIRCUS HALLIGALLI"-Couch Platz. Weitere Überraschungen sind nicht ausgeschlossen ...

ProSieben
