Circus HalliGalli
Folge 16: zu Gast: Mortiz Bleibtreu
41 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Heute besucht der Schauspieler Moritz Bleibtreu die Manege des Wahnsinns. Für das musikalische Entertainment sorgt der englische Durchstarter John Newman.
Circus HalliGalli
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
