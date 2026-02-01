zu Gast: Helge Schneider, Sido & Michael `Bully' HerbigJetzt kostenlos streamen
Circus HalliGalli
Folge 28: zu Gast: Helge Schneider, Sido & Michael `Bully' Herbig
40 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Zu Besuch auf dem "CIRCUS HALLIGALLI"-Sofa ist Michael "Bully" Herbig. Dazu gibt es eine ganz besondere Song-Premiere: Helge Schneider und Sido waren zu Gast in der allerallerallerersten Sendung und verstanden sich hinter den Kulissen so gut, dass sie einen Song zusammen gemacht haben.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Circus HalliGalli
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn