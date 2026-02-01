Unnötig kompliziertes Interview mit Simon GosejohannJetzt kostenlos streamen
Circus HalliGalli
Folge 7: Unnötig kompliziertes Interview mit Simon Gosejohann
Folge 7 Ab 12
Heute stellt Heinz Strunk sein Buch "Junge rettet Freund aus Teich" vor, wohingegen Simon Gosejohann genötigt wird, eine ganz neue Form des Interviews mit Joko und Klaas auszuprobieren.
Circus HalliGalli
Alle 5 Staffeln und Folgen
