Circus HalliGalli
Folge 23: Zu Gast: David Guetta
41 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Was diese Musikgröße anfasst, wird zu einer Nummer eins in den Charts: Star-DJ und Producer David Guetta gibt sich heute im "CIRCUS HALLIGALLI" die Ehre. Der französische DJ freut sich nach der Arbeit an seinem Album "LISTEN" auf einen abwechslungsreichen Besuch in Berlin.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Circus HalliGalli
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn
Enthält Produktplatzierungen