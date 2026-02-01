Circus HalliGalli
Folge 24: zu Gast: Tim Mälzer
40 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Dank Tim Mälzer wird der "CIRCUS HALLIGALLI" kurzerhand zu "The Taste". Außerdem: eine neue Ausgabe "Mein bester Feind" und Sabine war für eine neue Englischstunde bei Jim Carrey und Jeff Daniels. Als musikalischer Gast grüßt Kiesza.
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn
Enthält Produktplatzierungen