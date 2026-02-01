Circus HalliGalli
Folge 27: Zu Gast: Haftbefehl
40 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Das ist die Show-Sensation: Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf übernehmen "Wetten, dass ..?"! In ihrem "CIRCUS HALLIGALLI" wagen sich die Moderatoren an die ausgefallensten Wetten der "Wetten, dass ..?"-Geschichte. Bei allen Herausforderungen handelt es sich um Originalwetten. Mögen die Spiele beginnen: Wer zuerst aufgibt - verliert ...
