Circus HalliGalli

Zu Gast: Haftbefehl

ProSiebenStaffel 2Folge 27vom 01.02.2026
40 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12

Das ist die Show-Sensation: Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf übernehmen "Wetten, dass ..?"! In ihrem "CIRCUS HALLIGALLI" wagen sich die Moderatoren an die ausgefallensten Wetten der "Wetten, dass ..?"-Geschichte. Bei allen Herausforderungen handelt es sich um Originalwetten. Mögen die Spiele beginnen: Wer zuerst aufgibt - verliert ...

ProSieben
