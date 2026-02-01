Zu Gast: Herbert GrönemeyerJetzt kostenlos streamen
Circus HalliGalli
Folge 28: Zu Gast: Herbert Grönemeyer
41 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Ho ho ho! Heute schickt der Nikolaus drei seiner eifrigsten Helfer los: Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf und Matthias Schweighöfer machen Berlins Christkindlmarkt am Alex unsicher. Als Weihnachtsmänner verkleidet denken sie sich lustige Aufgaben aus, die die jeweils anderen dann umsetzen müssen - oh Du Fröhliche ... Auf der Couch nimmt Herbert Grönemeyer Platz.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Circus HalliGalli
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn
Enthält Produktplatzierungen